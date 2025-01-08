لليوم الـ 460 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 460 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 96 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 45 ألفًا و885 شهيدًا، بالإضافة لـ 109 آلاف و196 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وفقًا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "برغوت" قرب مسجد بلال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، إن طواقمه تمكنت من انتشال شهيد رضيع وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "كلاب" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بينما لا زال 4 مفقودين تحت الأنقاض.

وواصلت قوات الاحتلال عملية نسف المباني السكنية في منطقة النزلة في جباليا شمالي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى فجر الاربعاء، 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزل لعائلة البنا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة .

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها غربي النصيرات، فيما شن الطيران الحربي غارة على شقة سكنية في مدينة دير البلح.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، استشهدت سيدة وطفل إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لبلدة خزاعة شرق خانيونس، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من الآليات.







المصدر / فلسطين أون لاين