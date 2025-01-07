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النُّوَّاب الأمريكيِّ: سنصوِّت لمشروع قانون لفرض عقوبات على الجنائيَّة الدَّوليَّة

07 يناير 2025 . الساعة 18:19 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

يعتزم مجلس النواب الأمريكي تقديم مشروع قانون هذا الأسبوع لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء. بنيامين نتنياهو ووزير الجيش  السابق يوآف غالانت العام الماضي. 

ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، سنصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على "إسرائيل" أو الولايات المتحدة.

وقال جونسون، من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

 وقال نائب  جمهوري في الكونجرس لصحيفة "ذا هيل"، إن مشروع القانون قد يُطرح للتصويت في مجلس النواب في وقت مبكر من يوم الخميس. 

 وفقًا لصحيفة، فإن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من الموافقة عليه، سيفرض عقوبات على أي شخص يعمل على التحقيق أو اعتقال أو سجن أو محاكمة المواطنين الأمريكيين أو كبار المسؤولين من دولة صديقة للولايات المتحدة، بما في ذلك الكيان. 

 ويشمل مشروع القانون جميع الدول الأعضاء في الناتو البالغ عددها 32 دولة والدول الـ 19 المهمة من خارج الناتو، والتي تشمل الكيان واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.

 كما أنه سيلغي أي تمويل سبق أن خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر تخصيص التمويل في المستقبل للمحكمة.

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#واشنطن #أمريكا #الجنائية الدولية #مجلس النواب الأمريكي #المحكمة الدولية

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