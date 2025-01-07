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محدث "سيلفي مع بقايا دبَّابة".. القسَّام تبثُّ مشاهد سيطرتها على مسيّرات برفح وتفجير آليَّات في الصَّفطاويِّ

07 يناير 2025 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
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"سيلفي مع بقايا دبَّابة".. القسَّام تبثُّ مشاهد توثق سيطرتها على مسيّرات برفح وتفجير آليَّات بالصَّفطاويِّ
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 459  من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب عز الدين القسام، مشاهد قالت إنها لاستيلاء مقاتليها على عدد من الطائرات المسيّرة للاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستعرض أحد مقاتلي القسام المسيّرات التي تم الاستيلاء عليها، وكان مكتوبًا عليها أرقام وتاريخ 2024/9.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مقطع فيديو يوثق عملية استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شرق مفترق الصفطاوي، غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، في إطار عملية “طوفان الأقصى“.

وأظهر الفيديو لحظات تفجير دبابة “ميركافا” عبر عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعتها المقاومة، إلى جانب تفجير عبوة أخرى من نوع “شواظ” في دبابة تابعة لقوة النجدة الإسرائيلية.

وأظهرت اللقطات بقايا إحدى الآليات المستهدفة وسط صيحات التكبير من رجال المقاومة خلال تنفيذ العملية.


ومن جهتها، بثت سرايا القدس مشاهد من قصف مجاهديها بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى تحشدات العدو الصهيوني في محور "نتساريم" وموقع "ملكة" العسكري بصواريخ (107) وقذائف الهاون.

 

وفي وقت سابق، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة جنديين في معارك شمال قطاع غزة يوم أمس.

وأعلن "الجيش"، في بيان، مقتل "النقيب إيتان يسرائيل شيكنازي (24 عاماً) من عيلي (مستوطنة وسط الضفة الغربية المحتلة)، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 932 لواء ناحال".

وأعلن أيضاً مقتل "الرائد دفير تسيون ريفاه (28 عاماً) من القدس، وهو قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء ناحال، سقط أثناء القتال في شمال قطاع غزة".

وأشار إلى "إصابة جنديين من الكتيبة 932 لواء ناحال بجروح خطيرة في الحادث"، لافتاً إلى "نقل الجنديين المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أشارت إلى أن شيكنازي قُتل "خلال اشتباكات عنيفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة عندما أطلق المسلحون قذيفة مضادة للدروع باتجاه القوة الإسرائيلية".

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#غزة #شمال غزة #معارك القسام

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