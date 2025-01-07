"سيلفي مع بقايا دبَّابة".. القسَّام تبثُّ مشاهد تفجير آليَّات في عمليَّة نوعيَّة بالصَّفطاويِّ

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 459 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مقطع فيديو يوثق عملية استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شرق مفترق الصفطاوي، غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، في إطار عملية “طوفان الأقصى“.

وأظهر الفيديو لحظات تفجير دبابة “ميركافا” عبر عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعتها المقاومة، إلى جانب تفجير عبوة أخرى من نوع “شواظ” في دبابة تابعة لقوة النجدة الإسرائيلية.

وأظهرت اللقطات بقايا إحدى الآليات المستهدفة وسط صيحات التكبير من رجال المقاومة خلال تنفيذ العملية.



ومن جهتها، بثت سرايا القدس مشاهد من قصف مجاهديها بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى تحشدات العدو الصهيوني في محور "نتساريم" وموقع "ملكة" العسكري بصواريخ (107) وقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة جنديين في معارك شمال قطاع غزة يوم أمس.

وأعلن "الجيش"، في بيان، مقتل "النقيب إيتان يسرائيل شيكنازي (24 عاماً) من عيلي (مستوطنة وسط الضفة الغربية المحتلة)، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 932 لواء ناحال".

وأعلن أيضاً مقتل "الرائد دفير تسيون ريفاه (28 عاماً) من القدس، وهو قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء ناحال، سقط أثناء القتال في شمال قطاع غزة".

وأشار إلى "إصابة جنديين من الكتيبة 932 لواء ناحال بجروح خطيرة في الحادث"، لافتاً إلى "نقل الجنديين المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أشارت إلى أن شيكنازي قُتل "خلال اشتباكات عنيفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة عندما أطلق المسلحون قذيفة مضادة للدروع باتجاه القوة الإسرائيلية".