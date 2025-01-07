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الصِّحَّة بغزَّة: 31 شهيدًا و57 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

07 يناير 2025 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 459 على قطاع غزة.

وقالت وزارةُ الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و57 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,885 شهيدًا و109,196 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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