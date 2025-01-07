الصِّحَّة بغزَّة:لا يوجد مخزون وقود للمستشفيات ونناشد المؤسَّسات الأمميَّة للتَّدخُّل العاجل قبل فوات الأوان

حذَّرت وزارة الصحة بغزة، من كارثة حقيقية تعصف بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الأطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد مخزون وقود لدى المستشفيات بسبب السياسة التقطيرية التي يتبعها الاحتلال في إدخال الوقود منذ بداية الحرب على غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال أجبر قوافل المساعدات بما فيها سيارات الوقود بسلوك طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق لسرقتها تحت حمايته.

وأضافت "تم سرقة آخر شحنة من الوقود يوم أمس، كانت بطريقها الى المستشفيات من خلال مؤسسات أممية".

وكررت وزارة الصحة، مناشدتها لكافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود وتأمينه لتشغيل المولدات في المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين اون لاين