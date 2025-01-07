فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة 3 مقاومين برصاص أجهزة السُّلطة شمال طولكرم وشهود عيان يروون تفاصيلَ الحدث

منظومة الرِّعاية الصِّحيَّة تتدهور في غزَّة

عمليَّةُ قلقيلية.. المقاومة تبدِّد أمن الاحتلال وتردُّ على "الإبادة"

حماس: عملياتُ الاغتيال المُتصاعِدة بحقِّ شعبنا لن تثنيه عن مواصلة طريق المُقاومة

حجبُ "الجزيرة".. تماهي السُّلطة و"إسرائيل" لوأد حرية الصَّحافة

أحمد.. فتى غزّي يحمل أعباءَ الحرب على ظهره

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الثلاثاء 7 يناير

للمرَّة الـ 234.. الاحتلال يهدمُ قرية العراقيب في النَّقب المُحتل

الاحتلال يُمدِّد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله

قصَّة أمٍّ في غزَّة لا تملك رفاهية الحزن

الصِّحَّة بغزَّة:لا يوجد مخزون وقود للمستشفيات ونناشد المؤسَّسات الأمميَّة للتَّدخُّل العاجل قبل فوات الأوان

07 يناير 2025 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
...

حذَّرت وزارة الصحة بغزة، من كارثة حقيقية تعصف بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الأطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد مخزون وقود لدى المستشفيات بسبب السياسة التقطيرية التي يتبعها الاحتلال في إدخال الوقود منذ بداية الحرب على غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال أجبر قوافل المساعدات بما فيها سيارات الوقود بسلوك طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق لسرقتها تحت حمايته.

وأضافت "تم سرقة آخر شحنة من الوقود يوم أمس، كانت بطريقها الى المستشفيات من خلال مؤسسات أممية".

 وكررت وزارة الصحة، مناشدتها لكافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود وتأمينه لتشغيل المولدات في المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين اون لاين
تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة