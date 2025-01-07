إصابة 3 مقاومين برصاص أجهزة السُّلطة شمال طولكرم وشهود عيان يروون تفاصيلَ الحدث

كشفت مصادر للجزيرة، أنّ قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية أطلقت النار على مركبة تقل 3 مقاومين في عتيل شمال طولكرم.

وقالت المصادر، إن 3 مقاومين أصيبوا بجروح أحدهم خطيرة في هجوم قوات أمن السلطة الفلسطينية في عتيل شمال طولكرم.

ولفتت إلى أنّ أحد المصابين هو الأسير المحرر يوسف مهنا وحالته حرجة وهو أحد مؤسسي كتيبة طولكرم.

وذكر شهود عيان أن أجهزة السلطة نصبت كمينا لمجموعة من المقاومين في بلدة عتيل وفتحت النار عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، بينهم إصابة خطيرة.

وأضاف الشهود أن أجهزة السلطة صادرت مركبة المطاردين بعد إطلاقها النار عليهم وإصابتهم في بلدة عتيل.

وأمس الإثنين، أضرمت أجهزة السلطة النيران في منازل نزح سكانها على وقع الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين اتهمت فصائل المقاومة السلطة بتجاوز الخطوط الحمر وتصعيد الأوضاع داخل المخيم.

وأوضحت المصادر أن النيران أضرمت في 5 منازل بمنطقة "دبة الغُبّز" جنوب مخيم جنين، والتي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية منذ بدء حملتها على المخيم قبل 34 يوما.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات