الاحتلال يُمدِّد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله لمدة 45 يومًا أخرى.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال تقتحم مقر قناة الجزيرة وسط مدينة رام الله وتلصق قراراً بتمديد إغلاق مكتبها لمدة 45 يوماً إضافيا.

وبرر قائد جيش الاحتلال في منطقة الضفة الغربية آفي بلوط، قرار الإغلاق بدعوى أن "المكان يستعمل لما وصفه بالتحريض ومساندة أعمال الإرهاب".

ويأتي قرار تمديد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله من قبل جيش الاحتلال تزامنا مع قرار أجهزة السلطة -الأربعاء الماضي- وقف بث القناة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية، وعبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة، وفق تعبيرها.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق في المكتب ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

وفي مايو/أيار الماضي، صادقت سلطات الاحتلال على اقتراح رئيس الوزراء ينيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الحزيرة".

المصدر / وكالات