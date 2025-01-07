الصِّحَّة العالميَّة: أطفال غزَّة يدفعون حياتهم ثمنًا للحرب

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن أطفال قطاع غزة "يدفعون حياتهم ثمنا للحرب".

وأشار أدهانوم، إلى أن 7 من الأطفال الذين ولدوا في قطاع غزة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2024، توفوا بسبب انخفاض حرارة الجسم، وفقا للمعلومات الأولية.

وأضاف: "يستحق كل طفل أن يبدأ حياة صحية وآمنة، لكن الأطفال في غزة يدفعون حياتهم ثمنا للحرب".

وجدد غيبريسوس دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه "مع انخفاض درجات الحرارة في غزة، فإن الأمطار الغزيرة والطقس البارد يجعلان البقاء على قيد الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للعائلات النازحة، مؤكدة أن العديد من الأشخاص يواجهون مشاكل في المأوى بسبب دخول المياه إلى الخيام وتضررها.

وأمس الاثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن عدد الوفيات بسبب البرد القارس وموجات الصقيع بين النَّازحين الذين دمّر الاحتلال منازلهم مرشح للارتفاع، مشيرًا لوفاة طفل رضيع صباح الاثنين، ما يرفع عدد الوفيات جراء البرد إلى 8.

ويعيش 90% من سكان قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، حياة مأساوية داخل خيام في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث ليلهم مثل نهارهم، لا ماء ولا طعام ولا أدوية ولا تدفئة تحمي أجسادهم من قساوة برد الشتاء.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح، وحوالي 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات