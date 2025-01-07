الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزَّة

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الإثنين، بمقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

ومن جهتها، أفادت صحيفة هآرتس بأن مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "حدشوت للو تسنزورا" العبري عن حدثين أمنيين صعبين في قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

فيما ذكر موقع "مفزاكي راعيم" الإسرائيلي أن جنديين من لواء "ناحال"، أصيبا بانفجار عبوة ناسفة داخل أحد المباني في شمال القطاع، فيما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية التعتيم على الحدث الثاني.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 826 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية.

المصدر / فلسطين أون لاين