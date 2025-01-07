انتهاكات مُتصاعدة.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعيد القطب ووجدي القدومي عقب مداهمة منازل المواطنين في المدينة.

وفي قلقيلية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أفراد عائلات الشهداء، واعتقلت والد وإخوة الشهيد قصي جمال، والدة وإخوة الشهيد سامر رضوان، وإخوة الشهيد أياد شبيطة، ووالد وإخوة الشهيد محمد رضوان.

واقتحمت قوات الاحتلال باقتحام بلدة عزون بعد عمليات دهم وتخريب، فيما تواصل عمليات الاقتحام في عدد من القرى المجاورة شرق قلقيلية.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالبة جامعية من قرية دير قديس غربي رام الله.

ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت ربى فراس ناصر بعد اقتحام منزل عائلتها في قرية دير قديس.

في طوباس، دمّرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في مخيم الفارعة جنوبي طوباس.



المصدر / وكالات