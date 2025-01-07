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"بينهم أسير مُحرَّر".. 3 شهداء بقصف وإطلاق نيران الاحتلال في نابلس وطوباس

07 يناير 2025 . الساعة 07:15 بتوقيت القدس
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"بينهم أسير مُحرَّر".. 3 شهداء بقصف وإطلاق نيران الاحتلال في نابلس وطوباس

ارتقى 3 شهداء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال على مدينتي طوباس ونابلس.

وقالت مصادر صحفية، إن قوة صهيونية خاصة اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة بإطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام منزله في منطقة وادي الباذان قضاء نابلس، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وفي طوباس، استشهد الشابين سليمان مصطفى قشيطات، وسليمان مصطفى بشارات جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة طمون جنوب المدينة، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت إصابتين حرجتين للغاية من مكان القصف إلى المستشفى، قبل أن تُعلن المصادر الطبية عن استشهادهما.

إلى جانب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون وشنت حملة مداهمات واسعة شملت التفتيش والتخريب لمنازل المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء نابلس #طوفان الأقصى

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