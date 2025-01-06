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"أبناء أبو إبراهيم"...

بالفيديو مجموعة فلسطينيَّة تلاحق أحد الجنود المتورِّطين بمعركة السَّنوار الأخيرة (شاهد)

06 يناير 2025 . الساعة 20:39 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

"يتسحاق كوهين الأمر ليس مسألة "إذا" بل متى"؛ بهذه العبارة أنهى رجل من مجموعة شباب فلسطينيين في الداخل المحتل مكالمة هاتفية مع جندي إسرائيلي شارك في قتل رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.

فقد تمكنت مجموعة الشباب الفلسطينيين من كشف معلومات تعود لأحد الجنود الإسرائيليين المتورطين في اغتيال يحيى السنوار.

ونشرت المجموعة مقطع فيديو يظهر معلومات عن جندي الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق كوهين أحد منفذي عملية إطلاق النار والمشارك في المعركة الأخيرة في مواجهة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وصورا لعائلته وكذلك بيانات عن تحركاته، ووجهت له رسالة من "أبناء أبو إبراهيم" من الداخل المحتل.

وقد لقي الفيديو انتشارًا واسعًا بين منصات التواصل الاجتماعي ومستخدميها وقال أحدهم: "شغل عالٍ جدا" بحيث ثمّن مستخدمو الفضاء الأزرق مجهودات هذه المجموعة المتكونة من الشباب الفلسطينيين من الداخل المحتل الذين جمعوا معلومات عن الجندي الإسرائيلي والاتصال به مباشرة.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في قطاع غزة، بعد اشتباكٍ مسلح خاضه مع قوات جيش الاحتلال في حي السلطان جنوبي قطاع غزة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة وكان يرتدي سترة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.

المصدر / الجزيرة
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#غزة #رفح #السنوار

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