17 عملاً مقاومًا في الضَّفَّة خلال 24 ساعة بينها 4 عمليات إطلاق نار

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضمن معركة طوفان الأقصى، ووقع 17 عملا ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطين "معطي" إلى أن عمليات المقاومة النوعية أسفرت عن ثلاثة قتلى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب 8 إصابات أخرى، موضحًا أنها تضمنت 4 اشتباكات مسلحة وعمليات إطلاق نار، وعمليتي تفجير عبوات ناسفة وعملية إلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة.

ولفت المركز إلى، أن أعمال المقاومة شملت أيضًا 9 مواجهات مع قوات الاحتلال وإلقاء حجارة، إضافة إلى خروج مظاهرة منددة بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي التفاصيل، وقعت عملية إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين قرب منطقة "الفندق" شرق قلقيلية، تزامنا مع اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات شعبية وإلقاء مفرقعات نارية في المدينة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى منطقة “رأس خميس” بالقدس، ومخيمي بلاطة وعسكر بلدة مادما وبيت فوريك والمساكن الشعبية بنابلس، وبردلا في طوباس.

وخاض مقاومون في بلدة اليامون بجنين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، إضافة على اشتباكات أخرى بمخيم بلاطة وتفجير عبوات ناسفة في مخيم عسكر بنابلس.

ومن جهته، أكد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن أبطال الضفة الأشاوس يثبتون من جديد أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأن كل الرهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساندة غزة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقاً.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة له على تليجرام اليوم الإثنين: على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غالياً من دماء جنوده ومغتصبيه ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا.

يشار إلى أنه بالتوازي مع حربه المستمرة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 837 فلسطينيا، وإصابة نحو 6700 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

ويتصدى شبان ومقاومون فلسطينيون للتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في أنحاء الضفة، كما نفذ عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات طعن ودهس وإطلاق نار تسببت في مقتل وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.