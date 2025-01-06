"الأغذية العالمي" تدين استهداف الاحتلال قافلة مساعدات لها بغزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال برنامج الأغذية العالمي، إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على قافلة تابعة للمنظمة في غزة أمس الأحد في حادث مروع.

وأعرب برنامج الأغذية، في منشور عبر منصة "إكس"، عن إدانته إطلاق القوات الإسرائيلية النار على قافلة تابعة له واضحة المعالم بغزة، مما عرض حياة موظفيها للخطر وأدى إلى تعطل المركبات.

وقبل 10 أيام أكد برنامج الغذاء العالمي أن الجوع منتشر في غزة، وأنه لم يتمكن من تأمين سوى ثلث الغذاء الذي يحتاجه لدعم الفلسطينيين بالقطاع، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ نحو 15 شهرا.

وفي منشور عبر منصة إكس، جدد البرنامج الأممي دعوته إلى "توفير وصول آمن ومستدام للمساعدات، واستعادة النظام"، وشدد على أن "وقف إطلاق النار أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.