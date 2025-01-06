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القناة 14: السلطة الفلسطينيَّة سلَّمت (إسرائيل) منفِّذة عمليَّة طعن

06 يناير 2025 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
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القناة 14: السلطة الفلسطينيَّة سلَّمت (إسرائيل) منفِّذة عمليَّة طعن
وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت القناة 14 العبريّة، أن السلطة الفلسطينية سلمت سلطات الاحتلال منفذة عملية الطعن التي وقعت أمس في بلدة دير قديس.

ويوم أمس، قالت هيئة البث العبرية الرسمية (كان)، إن عملية طعن وقعت في بلدة دير قديس قرب مستوطنة "موديعين عيليت" غرب رام الله.

وأوضحت الهيئة، أن "الإسرائيلية تعرضت للطعن بعدما وصلت على ما يبدو للبلدة لغسل سيارتها"، من دون مزيد من التفاصيل حول حالتها.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي فرض أمس طوقًا أمنيًا على دير قديس، وقام بعملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفّذة.

يشار إلى أنه بالتوازي مع حربه المستمرة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 837 فلسطينيا، وإصابة نحو 6700 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

ويتصدى شبان ومقاومون فلسطينيون للتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في أنحاء الضفة، كما نفذ عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات طعن ودهس وإطلاق نار تسببت في مقتل وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

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#القدس #الضفة الغربية

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