وسم (#عملية_قلقيلية) يتصدَّر مواقع التَّواصل وسط تفاعل وإشادة واسعة

غزة/ صفاء سعيد:

تصدر وسمّ (#عملية_قلقيلية) عددًا من وسائل التَّواصل الاجتماعيِّ بالفضاء الرَّقميِّ، تفاعلاً مع عمليَّة إطلاق نار الَّتي نفَّذها مقاومان تمكَّنا من الانسحاب، على حافلة للمستوطنين ومركَّبتين قرب قرية الفندق شرق مدينة قلقيليَّة في الضَّفَّة الغربيَّة، والَّتي أسفرت مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 وصفتهم جراح أحدهم بالخطيرة.

وفي حين أنَّ وسائل إعلام الاحتلال وصفت العمليَّة بـ "القاسية جدًّا"، وصف مغرِّدون ونشطاء عبر مواقع التَّواصل العمليَّة بـ "البطوليَّة"، وأنَّها ردًّا طبيعيًّا على ممارسات الاحتلال الإسرائيليِّ في غزَّة والضَّفَّة الغربيَّة.

أبرز التَّعليقات والَّتي لاقت تفاعلاً واسعًا، كانت للنَّاطق العسكريِّ باسم كتائب القسَّام أبو عبيدة، الَّذي غرَّد عبر منصَّة X تعليقًا على العمليّة البطوليَّة، "من جديد يثبت أبطال الضَّفَّة الأشاوس أنَّهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأنَّ كلَّ الرِّهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساندة غزَّة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقًا ".

وأضاف أبو عبيدة: "على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غالياً من دماء جنوده ومغتصبيه ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا".

أبو عبيدة: من جديد يثبت أبطال الضفة الأشاوس أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأن كل الرهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساندة غزة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقاً. — أبو عبیدة #غزة 🇵🇸 (@MwlwyZt85493) January 6, 2025

واستحضرت صفحة شهيد الأمة عبر المنصة ذاتها، "كلمات شهيد الأمة القائد إسماعيل هنية عن الضفة ورجالها: إن رجال الضفة رجال عظماء أشداء، تغلي صدورهم كغلي المِرجل".

بعد مقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار بطولية نفذها مقاوم فلسطيني في قلقيلية صباح اليوم، نستذكر كلمات #شهيد_الأمة القائد #إسماعيل_هنية عن الضفة ورجالها: "إن رجال الضفة رجال عظماء أشداء، تغلي صدورهم كغلي المِرجل".#عملية_قلقيلية pic.twitter.com/EdWFTNK2Hm — شهيد الأمة (@ShaheedAlummah) January 6, 2025

وعبر الفضاء الأزرق "فيسبوك"، نشر الناشط ثائر جرادات من الضفة الغربية على حائط حسابه، أبياتاً للشاعر الفلسطيني سميح قاسم، مستشهدًا بكلماتها وتعليقاً على عملية قلقيلية: "ربما أخمد عريانا، وجائع يا عدو الشمس لكن لن أساوم، وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم".

أما صفحة "مطارد" علقت:" أدَام اللهُ أفرَاحنَا عَلى صَوت عَوِيلكُم وَ عُلو نَحِيبكُم وَ أحزَانكُم، أدَام اللهُ أفرَاحنَا عَلى سَفك دِمَائكُم وَ تَمزِيق أشلَائكُم، عَجَّل اللهُ تَتَبِّير كيانكُم وَ نَحركُم خَلف كُل حَجرٍ وَ شَجر".

وغرد حساب "صقر غزة"، قائلًا: "الضفة الغربية اليوم هناك مشهدين! مشهد مقاومين أبطال نفذوا عملية قلقيلية وقتلوا 3 مستوطنين صهاينة وأصابوا كيان الاحتلال بالرعب. ومشهد آلاف الأرزقية من موظفي سلطة الجواسيس في طولكرم الذين يجبرون على الخروج في مسيرات تحمل شعار "حماية وطن" تأييداً لعدوان السلطة على مقاومي جنين الذين لو لم يحاصرهم كلاب السلطة لكنا نسمع عن عملياتهم في مدن الضفة وفي قلب الكيان.