لبيد: هذه الحكومة تدمِّر مكانتنا في العالم حتَّى النُّخاع

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تدمر مكانة (إسرائيل) في العالم حتى النخاع، وإجابتها على كل كارثة هي أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيأتي وينقذنا.

وأضاف لابيد، في حديث صحفي، "على الرغم من أن ترامب محب كبير لـ "إسرائيل" لكنه لن يدير لنا علاقاتنا الخارجية ولا الدعاية الإسرائيلية".

وأشار إلى، أنه لو "شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية لكانت منعت إصدار مذكرات اعتقال ضد ضباط وجنود إسرائيليين يقاتلون من أجل حمايتنا".

وذكر زعيم المعارضة، أنه ما كان يجب أن يتحدث وزراء في حكومة نتنياهو عن إسقاط قنبلة ذرية على غزة أو عن تجويع الأطفال، مردفًا: "كنا بحاجة إلى وزارة خارجية يديرها محترفون ولا تغير ثلاثة وزراء في عامين ولا تغلق سفارات بل تفتحها".

وختم بالقول: "هذه الحكومة لا تعرف كيف تدير أي شيء ولا تعرف كيف تعيد المختطفين إلى الوطن".

ويوم أمس، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيرلابيد على منصة "إكس"، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وذلك على خلفية إصدار محكمة برازيلية مذكرة اعتقال بحق جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي كان متواجدًا داخل أراضيها، قائلًا: "فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة لا تعرف كيف تعمل".

وحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها الأحد، أن لابيد أضاف: "إن حقيقة اضطرار جندي احتياطي إسرائيلي إلى الفرار من البرازيل في منتصف الليل، لتجنب اعتقاله بسبب القتال في غزة، هو فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة".

وأشار لابيد إلى أن أداء الفلسطينيين أصبح أفضل من أداء الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية، الأمر الذي سيجعل جنود الجيش الإسرائيلي يخشون السفر إلى الخارج خوفًا من الاعتقال.

هذه التصريحات من لابيد دفعت جدعون ساعر، وزير خارجة الاحتلال، إلى مهاجمة لابيد عبر منصة "إكس"، قائلًا: "لابيد الدجال يعرف جيدًا أن مثل هذه الحالات حدثت خلال فترة ولايته كوزير للخارجية، ورئيس الوزراء، حتى الأشخاص الذين عملوا معه في ذلك الوقت يعرفون ذلك، رغم أنها لم تكن بهذه الشدة".

وأضاف ساعر: "لابيد غير النزيه وغير المسؤول يعرف جيدًا أن قرارًا حكوميًا للتعامل مع مثل هذه الحالات قد تم اتخاذه بالفعل منذ أكثر من 15 عامًا"، كما أن لابيد يعرف جيدًا أنه على مدى عقود (خلال جميع الحكومات) في كل تصويت في بعض المحافل الدولية هناك أغلبية تلقائية للفلسطينيين ضد (إسرائيل).

وتابع ساعر: "خلال هذه الفترة الحاسمة من تاريخ (إسرائيل) لم يساهم لابيد بشيء للبلاد في وقتها العصيب، بل أضرَّ بمصلحتنا".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجندي الذي صدر بحقه أمر توقيف في البرازيل بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة فر قبل اعتقاله وسيعود إلى "إسرائيل" قريبا، في حين وجهت أمهات لجنود إسرائيليين رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي للتحذير من مواجهة الجنود خطر المحاكم الدولية.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن أحد أفراد أسرة الجندي أنه تمكن من الفرار من البرازيل بمجرد أن أدرك أنه سيتم استجوابه، وأوضح أنهم على اتصال به لكنهم يفضلون عدم الكشف عن الوجهة التي فر إليها وتوقع عودته لإسرائيل قريبا

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن منظمة "أم يقظة"، التي تجمع أمهات الجنود قالت في رسالتها لنتنياهو وهاليفي إنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من الخطر القانوني الذي يواجه الجنود من المحاكم الدولية، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لحمايتهم، وأضافت "لقد دفنت الحكومة الإسرائيلية رأسها في الرمال وسمحت لدوامة الفوضى التي أثارها وزراؤها المتطرفون بالخروج عن السيطرة".

وأضافت "في غياب سياسة واضحة وأهداف محددة وضعتها الحكومة، يجد الجيش الإسرائيلي نفسه يقاتل لمدة 15 شهرا دون أهداف أو إستراتيجية واضحة.. النتيجة هي حرب طويلة ومرهقة تستنزف جنود الجيش الإسرائيلي وتسمح للفكر المتطرف بالتغلغل داخل الجيش".