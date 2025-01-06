تقارير عبريَّة تكشف عن مقتل محقِّق "إسرائيليّ" في عمليَّة قلقيليَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأن أحد القتلى في عملية إطلاق النار شرق قلقيلية شرطي في مستوطنة أرئيل، المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأوضحت التقارير، مقتل "إلعاد يعقوب فنيكلشتاين" محقق في مركز شرطة الاحتلال في مستوطنة "أرئيل" في عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية.

وصباح اليوم، قُتل 3 مستوطنين وأُصيب آخرون في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ومركبات على شارع 55 في منطقة كدوميم قرب قلقيلية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن 3 مستوطنين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب قلقيلية، فيما أُصيب 6 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة.

وأشار موقع حدشوت العبري، إلى انسحاب المنفذين من مكان العملية، فيما هرعت قوات كبيرة من الجيش لتمشيط المكان وملاحقة المنفذين.

وأوضحت الإذاعة "الإسرائيلية"، أن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار شمالي الضفة الغربية.

