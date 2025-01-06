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"الصحفيين العرب": قرار السلطة بإغلاق مكتب الجزيرة يتماشى مع ممارسات الاحتلال ضد القناة

06 يناير 2025 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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قرار للسلطة باغلاق مكتب قناة الجزيرة

طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، السلطة في رام الله بالعدول عن قرارها إغلاق مكتب الجزيرة في الضفة الغربية.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب في بيان له، أن قرار السلطة الفلسطينية يتماشى مع ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد طواقم الجزيرة.

كما وأكدت أن القرار يتناغم مع قرار (إسرائيل) إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله، وأنه يخدم استمرار العدوان الصهيوني على غزة واستهداف الصحفيين.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب السلطة الفلسطينية بالسماح لقناة الجزيرة بالتغطية الحرة لأحداث الضفة.

وكانت السلطة الفلسطينية في رام الله، أصدرت في الأول من يناير الجاري، قرارا بوقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها.

وتبع القرار اغلاق السلطة لمواقع قناة الجزيرة، وحجب تردد القناة على الموجة الإذاعية fm المخصص لقطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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