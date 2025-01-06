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ارتفاع حصيلة الوفيات جراء البرد القارس بغزة لـ 8

06 يناير 2025 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
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وفاة طفل بسبب البرد القارس

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء البرد القارس الذي يعاني منه قطاع غزة إلى 8 حالات، وذلك بعد وفاة الطفل يوسف أحمد كلوب.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، إن الطفل "كلوب" لم يتجاوز عمره 35 يومًا، توفي نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس الذي يعاني منه القطاع.

وفي بيان لها أمس، توقعت وكالة الأونروا أن يموت المزيد من الحالات بسبب البرد ونقص المأوى ومستلزمات الشتاء الأساسية.

وفي وقت سابق، أكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، أنّ العدد مُرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون الذين دمر الاحتلال منازلهم وباتوا يسكنون الخيام منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ قرابة 15 شهراً.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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