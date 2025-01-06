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سموتريتش وكوهين يدعوان لتدمير نابلس وجنين كمدن غزة

06 يناير 2025 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
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المتطرف سموتريتش

دعا كل من وزير المالية ووزير الطاقة في حكومة الاحتلال لتدمير قرى الفندق ونابلس وجنين أسوة بمدن قطاع غزة.

وقال سموتريتش وذلك في أعقاب العملية الفدائية في منطقة "كدوميم" شمالي الضفة الغربية: يجب أن تصبح كل من قرية الفندق ونابلس وجنين كما تبدو جباليا حاليا.

وأضاف: فكرة الوهم التي سادت قبل 7 أكتوبر لا تزال قائمة وندفع ثمنها بالدم.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين: هذا صباح صعب للغاية وجنين ونابلس يجب أن تعاملا مثل الشجاعية وبيت حانون

3 قتلى و7 جرحى

ونفذ مقاومون صباح اليوم الإثنين، عملية إطلاق نار في منطقة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية، قتل على إثرها 3 مستوطنين وأصيب 7 آخرون بجراح مختلفة.

وأطلق سياسيو الاحتلال وقادة أجهزته الأمنية تهديدات عدة في أعقاب العملية، إذ قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس: من يتبع طريق حماس في غزة ويرعى قتل اليهود وإيذاءهم سيدفع ثمنا باهظا، مشيرا لإصداره تعليماتي للجيش بالتحرك بقوة في أي مكان يتجه إليه منفذي العملية.

وجاءت العملية في وقت يتصاعد فيه الإرهاب الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، واتساع حالة التدمير والقتل والاستيلاء.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#سموتريتش #عملية كدوميم

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