حماس: عمليةُ إطلاق النَّار في قلقيلية تأكيد أنّ المقاومة بالضَّفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم بقرية الفندق شرق قلقيلية، هي رد بطولي على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم متواصلة وحرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة ومخططات التهجير في الضفة الغربية المحتلة، وعدوان المستوطنين وخاصة جماعات الهيكل بحق المسجد الأقصى والمقدسات.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إنّ هذه العملية تمثّل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة وغزة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين شعب حر أبيّ ثائر لن يفرط بحقه، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا.

ودعت حماس لتصعيد المقاومة، ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في كافة المناطق داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن، وإفشال مخططاته الخبيثة بالضم والتهجير.

وصباح اليوم، قُتل 3 مستوطنين وأُصيب آخرون في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ومركبات على شارع 55 في منطقة كدوميم قرب قلقيلية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن 3 مستوطنين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب قلقيلية، فيما أُصيب 6 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة.

وأشار موقع حدشوت العبري، إلى انسحاب المنفذين من مكان العملية، فيما هرعت قوات كبيرة من الجيش لتمشيط المكان وملاحقة المنفذين.



المصدر / فلسطين أون لاين