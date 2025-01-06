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الاحتلال يمنع الطبيب حسام أبو صفية من مقابلة المحامي

06 يناير 2025 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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الطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل لدى الاحتلال

قالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان؛ إن "(إسرائيل) تمنع مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل، الطبيب حسام أبو صفية من مقابلة محام".

وأكدت المنظمة اليوم الإثنين، أنها "طلبت من محام مقابلة الطبيب حسام أبو صفية، الذي لم يُشاهد علنا منذ اعتقاله، خلال مداهمة للقوات الإسرائيلية في أواخر الشهر الماضي".

وتابعت أنها طلبت ذلك حتى يتمكن المحامي ناصر عودة، من تقييم حالة أبو صفية وظروف اعتقاله.

حتى 10 من الشهر الجاري

وذكرت المنظمة أن جيش الاحتلال قال إن المحامي عودة مُنع من مقابلة أبو صفية حتى 10 من الشهر الجاري.

والخميس، قالت المنظمة؛ إنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا في (إسرائيل)، تطالب بمعرفة مكان وجود أبو صفية بعد تلقي رد على استفسار من الجيش الإسرائيلي، زعم أنه "لم يجد أي مؤشر على اعتقال أو احتجاز الفرد المعني".

وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تحصل على معلومات حديثة عن مدير مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، الذي اعتقله جيش الاحتلال أواخر الشهر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#الاحتلال #أسرى #حسام أبو صفية #كمال عدوان

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