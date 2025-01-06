مقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب قلقيلية (شاهد)

قُتل 3 مستوطنين وأُصيب آخرون في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ومركبات على شارع 55 في منطقة كدوميم قرب قلقيلية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن 3 مستوطنين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب قلقيلية، فيما أُصيب 6 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة.

وأشار موقع حدشوت العبري، إلى انسحاب المنفذين من مكان العملية، فيما هرعت قوات كبيرة من الجيش لتمشيط المكان وملاحقة المنفذين.

وأوضحت الإذاعة "الإسرائيلية"، أن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار شمالي الضفة الغربية.



يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين