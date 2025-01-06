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بلدية غزَّة تبحث مع الصَّليب تجهيزات فرع الأطراف الصِّناعيَّة بخان يونس

06 يناير 2025 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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غزة/ أدهم الشريف

أعلنت بلدية غزة عن خطط لافتتاح فرع جديد لمركز الأطراف الصناعية والشلل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة لمرضى البتر في القطاع، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الحصار والحروب المتكررة.

وأوضح مسؤول في بلدية غزة أن الفرع الجديد سيوفر خدمات تصميم وتركيب الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى برامج التأهيل الطبي التي تساعد المرضى على التكيف مع حياتهم الجديدة.

وأضاف أن اختيار مدينة خان يونس جاء نظراً للحاجة الملحة لخدمات مماثلة في هذه المنطقة، والتي تضم عدداً كبيراً من المصابين نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استضافت الفرع الجديد للمركز في خان يونس، داخل مقرها في حي الأمل.

من جانبه، أكد ممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أهمية هذا المشروع في دعم الفلسطينيين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. وأشار إلى أن الصليب الأحمر يقدم الدعم اللوجستي والفني اللازم لضمان نجاح هذا المشروع.

ومن المقرر أن يتم تجهيز الفرع الجديد بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتدريب الكادر الطبي والفني على أحدث التقنيات في مجال الأطراف الصناعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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