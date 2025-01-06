تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الإثنين 6 يناير

لا يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تكون حول معدلها السنوي العام أو أعلى بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مشمساً مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار بنسبة 10٪.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 16° درجة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة.

- الأجواء ليلاً: باردة جداً.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 11 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 63٪.

المصدر / فلسطين أون لاين