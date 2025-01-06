فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التَّداوي بالأعشاب.. ملاذ الغزِّيين لعلاج أمراضهم في زمن الحرب

متابعة أخبار التعليم في قطاع غزة عبر الواتساب

الاحتلال يمنع الطبيب حسام أبو صفية من مقابلة المحامي

مقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب قلقيلية (شاهد)

بلدية غزَّة تبحث مع الصَّليب تجهيزات فرع الأطراف الصِّناعيَّة بخان يونس

السلطة تحظر مواقع قناة الجزيرة وبثها الإذاعي على موجة FM

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الإثنين 6 يناير

قراءةٌ عسكريَّة: لماذا سحَبَ الاحتلال أحدَ أكبر ألوية المُشاة من شمال غزَّة؟

"رايحين نجيب رجلي": مأساةُ طفلٍ فلسطيني في غزَّة

آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزَّة لليوم الـ 458

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الإثنين 6 يناير

06 يناير 2025 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
...

لا يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تكون حول معدلها السنوي العام أو أعلى بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مشمساً مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار بنسبة 10٪.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 16° درجة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة.

- الأجواء ليلاً: باردة جداً.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 11 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 63٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#طقس فلسطين #الحرب على غزة #درجات الحرارة #الإبادة الجماعية #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة