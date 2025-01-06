السلطة تحظر مواقع قناة الجزيرة وبثها الإذاعي على موجة FM

حظرت السلطة في رام الله مواقع قناة الجزيرة على شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن أوعزت لشركات لمزودي الخدمات من عدم إعادة بث القناة، فيما أوقفت بثها الإذاعي على موجة FM الموجهة لسكان قطاع غزة.

وبحسب وكالة وفا للأنباء فإن قرار الحظر جاء بناء على طلب من النائب العام التابع للسلطة، وذلك عقب أيام من قرار السلطة وقف بث وتجميد كافة أعمال القناة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت بزعم مخالفتها للقوانين الفلسطينية.

ووثقت منصات فلسطينية صورا تظهر حظر مواقع قناة الجزيرة، إلى جانب وقف تردد القناة على موجة الإذاعة FM على تردد 93.9 الذي كان مخصصا لسكان قطاع غزة.

وسبق أن نددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة مكتبها في الضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتبها في رام الله.

واستغربت الجزيرة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم.

وحمّلت الجزيرة السلطة في رام الله المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.

كما يأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري صادرت على إثره كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين