المُقاومة تتصدَّى لاقتحامات الاحتلال في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة بالرصاص والعبوات الناسفة.

في جنين، تصدى مقاومون لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة اليامون شمال غرب المدينة، تخللها إطلاق نار بشكل كثيف وتفجير عبوات ناسفة.

وداهمت قوات الاحتلال حارة زايد والتحتا وشارع الحمرا ومنطقة مدرسة المواتير ومركز الشرطة في اليامون. هم ساري حوشية وإسلام أبو حسن ومعتز أبو حسن.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان من بلدة اليامون قضاء جنين وهم:وساري حوشية، ومعتز ابو حسن، واسلام رامر أبو حسن، ومالك العطوط.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز عورتا، وبلدات عوريف ويتما وجوريش جنوب المدينة ومخيم بلاطة شرقاً.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال داخل حارة الحشاشين في مخيم بلاطة.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية، بالرصاص والعبوات المتفجرة، قوات وآليات الاحتلال العسكرية، بينما سُمعت أصوات انفجارات داخل المخيم.

ودمّرت جرافات الاحتلال الممتلكات العامة خلال اقتحام مخيم بلاطة، بينما نصبت حواجز تفتيش على مداخل بلدات يتما وجوريش والساوية، واحتجزت عددً من الشبان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي الصراوي من منزله في شارع 15 بمدينة نابلس، ودهمت منزلاً لعائلة حلاوة في حارة الياسمينة في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وفي قلقيلية، أطلق مقاومون الرصاص صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، وانتشرت في حي القرعان ومنطقة جبل أبو رمان وخلة ياسين وبلدة حجة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على مركبات الأهالي خلال اقتحام مدينة قلقيلية، بينما أصيب شاب بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب.

المصدر / وكالات