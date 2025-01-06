آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزَّة لليوم الـ 458

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 458 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 94 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأفادت الصحة، أمس الأحد، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45805 شهداء و 109,064 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا بمحيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدّى لارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين، فيما ارتقى شهيد من عائلة الحتو جرّاء استهداف الاحتلال منزلاً في شارع النفق غربي مدينة غزة

وارتقت سيدة وطفل، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً محيط المسجد العمري بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي صهيوني متجدد جنوب شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال النار، شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. بينما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية مناطق غرب النصيرات.

وارتقت الطبيبة ثبات سليم، والتي تعمل متطوعة في مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال منزلاً بالنصيرات.

كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عماد" قرب صيدلية العودة في مخيم البريج، الليلة الماضية.

وقالت مستشفى العودة، إن "19 جريحا وصلوا المشفى جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل تجاه مدنيين في حي الدعوة بالنصيرات وسط قطاع غزة".

في جنوب قطاع غزة، استشهد مواطنان جراء قصف مسيرة "إسرائيلية" مزارعين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيدان في غارة للاحتلال على محيط كف ميراج شمال مدينة رفح. بينما تعرضت منطقة المواصي غربي رفح، لقصف مدفعي وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين