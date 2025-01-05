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الجنود اختبئوا داخل غرفهم بدلاً من الهجوم..

الإعلام العبريِّ: اعتقال فلسطينيِّين تسلَّلا لمعسكر قيادة الجيش الوسطى بالقدس

05 يناير 2025 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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الإعلام العبريِّ: اعتقال فلسطينيِّين تسلَّلا لمعسكر قيادة الجيش الوسطى بالقدس
وكالات/ فلسطين أون لاين

 

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيين اثنين اعتقال في أعقاب تسللهما إلى معسكر قيادة الجيش الوسطى بالقدس المحتلة، وأضافت أن التحقيق جار في الحادثة.

وذكرت الإذاعة العبريَّة، أنّ "قوات من حرس الحدود تلاحق 5 مشتبه فيهم آخرين حاولوا التسلل إلى مقر القيادة المركزية لجيش الاحتلال في القدس.

فيما قالت مصادر أخرى، أن الجنود اختبأوا داخل غرفهم في مقر قيادة المركز بجيش الاحتلال، بدلاً من الهجوم على الفلسطينيين اللذين دخلا إلى المقر في القدس.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى الآن تمت العديد من العمليات الفلسطينية كان آخرها الأربعاء الماضي حيث أصيبت مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب مستوطنة نيلي غربي رام الله، وقبل ذلك توفيت إسرائيلية متأثرة بجراحها في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول قُتل إسرائيلي وأصيب 3 أشخاص آخرين بجروح في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حاجز النفق جنوب القدس، كما استشهد فلسطيني بعد ذلك بأيام في بلدة حزما شمال القدس على يد الشرطة الإسرائيلية بعد زعهمهم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز عسكري في البلدة.

وإلى جانب العمليات الفردية صعدت المقاومة الفلسطينية أيضا عملياتها ضد قوات الاحتلال في عدة مواقع من الضفة الغربية في ظل استمررا الاحتلال لاقتحاماته اليومية والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين.

ووثقت الهيئات الفلسطينية استشهاد أكثر من 830 شخصا في الضفة الغربية وإصابة أكثر من 6400 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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#القدس #الضفة #عملية تسلل #قيادة جيش الاحتلال

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