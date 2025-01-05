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"دون توجيه أي تهم"..  سلطات الاحتلال تُفرج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي

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"دون توجيه أي تهم"..  سلطات الاحتلال تُفرج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي

05 يناير 2025 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
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"دون توجيه أي تهم"..  سلطات الاحتلال تُفرج عن الطبيب الأردني عبالله البلوي
وكالات/ فلسطين أون لاين

أكّد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الطبيب الأردني عبالله البلوي بعد أكثر من أسبوعين على اعتقاله.

وعقب الإفراج عنه، قال الطبيب المفرج عنه من سجون الاحتلال، الدكتور عبدالله البلوي، إنه تم اعتقاله بتاريخ 19 كانون الأول عند معبر اللنبي من قبل سلطات الاحتلال دون توجيه أي تهم بل هي فقط شبهات، ودخلنا مدخل التحقيقات.

وفي وقت سابق، قال سلامة البلوي والد الطبيب الأردني المفرج عنه عبدالله البلوي، إنه لم يتسنَّ الاتصال مع ابنهم الطبيب منذ 11 يوما حتى محاميه كان ممنوعا من الاتصال به.

وأضاف، أنهم مروا بمرحلة من الأعصاب المشدودة من القلق على ابنهم، حتى تم الإفراج عنه وإخراجه إلى بلده معززا مكرما واستقبلته كوادر وزارة الخارجية، ونحن ذاهبون الآن لاستقباله.

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#غزة #الاحتلال #الأردن

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