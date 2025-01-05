خلال الشَّهر الماضي... استشهاد 10 صحفيِّين في 84 جريمة للاحتلال بغزَّة والضَّفَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة منظومة الاحتلال الإسرائيلي منهجيتها في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، إلى حد ارتكاب المجازر بحقهم حين أعدمت 10 منهم في شهر كانون الأول الماضي.

وأوضحت لجنة الحريات التابعة للنقابة، في بيان صحافي، أن جيش الاحتلال ارتكب 84 انتهاكا واعتداء وجريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين الشهر الماضي، كان أبرزها في قطاع غزة، إذ قتل 10 من الصحفيين بينهم 5 في مجزرة وحشية أثناء وجودهم في عربة البث المباشر، كما استشهد 8 من أفراد عائلات صحفيين، ودُمرت 3 منازل لصحفيين وعائلاتهم، في حين أصيب 5 من الصحفيين بجروح دامية بشظايا الصواريخ والرصاص.

كما رصدت اللجنة، تعرض نحو 20 من الصحفيين والطواقم للاحتجاز والمنع من التغطية، إضافة لاعتقال 7 وإطلاق نار في 11 واقعة تجاه الصحفيين، كما تعرض 10 للضرب المبرح، و3 حالات لتحطيم معدات العمل والاستيلاء عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى، تعرض الصحفيين لأشكال عديدة من الاعتداءات مثل: التهديد المباشر بالأسلحة، والاختناق بالغاز المدمع السام، والمحاكم الجائرة، والغرامات المالية، والمنع من السفر، والتحقيق، ومحاولة الدعس، مؤكدا مواصلة النقابة مساعيها في المحافل كافة لحماية الصحفيين وفضح جرائم الاحتلال.

في بداية عام 2025، لا تزال (إسرائيل) تستهدف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار عدوانها المستمر، مما يجعل مهنة الصحافة في القطاع واحدة من أكثر المهن خطورة في العالم. مع كل يوم جديد من هذا العام، يُفتتح سجل الدم بشهيد صحفي جديد، في صورة قاتمة تعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الإعلام.

وقال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ العام الجديد بقتل صحفي كل 24 ساعة في غزة. ومن بين هؤلاء، استشهدت المصورة الشابة أريج شاهين في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط القطاع. وقبلها، قُتل المصور الصحفي عمر صلاح الديراوي في غارة استهدفت منزله في الزوايدة، ليُقتل مع والديه، بينما استشهد الصحفي حسن القيشاوي في قصف طال منزله في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 204 صحفي وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

ودعا المكتب الإعلامي الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.