بعد تهديدات "خفافيش الظلام".. حماس: التحريض على الدكتور البرغوثي إمعان في استهداف الوحدة الوطنية

غزة/ فلسطين أون لاين

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، حملة التهديدات والتحريض على عضو المجلس التشريعي والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، مؤكدة أنها تعد إمعانًا في استهداف الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي الفلسطيني وتصعيدا لنهج الإقصاء السياسي.

وقالت الحركة، فيي بيانٍ صحافي، إن "هذه الحملة الممنهجة ضد الدكتور البرغوثي، تأتي في ظل مواقفه الوطنية الوحدوية، ودعمه للمقاومة ورفض ملاحقتها في جنين، ووقوفه بجانب الأصوات الحرة، حيث تشهد له كل المحافل الدولية والإعلامية بالدفاع الصلب عن شعبنا وقضيته".

ودعت الحركة، في ختام بيانها، "أبناء شعبنا وفصائله ومؤسساته كافة، لإعلاء الصوت في وجه هذه الممارسات اللاوطنية التي تستهدف النيل من قيادات شعبنا وأحراره، والتصدي للسلوكيات التي تتنافى مع قيمنا الوطنية، ورص الصفوف لمواجهة مخططات الاحتلال الفاشي ومجازره الوحشية بحق شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة”.

وفي وقت سابق، حذّرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم الأحد، من المساس بشخص أمينها العام، مصطفى البرغوثي، إثر بيان جرى تداوله يتضمن تهديدات شخصية له.

وأشارت إلى أن البيان تضمن تهديدات خطيرة بالاعتداء الجسدي على أمينها العام مصطفى البرغوثي، وتهديدات ترمي إلى إسكات صوته ومنعه من الوصول إلى الشعب الفلسطيني الذي يتابعه ويؤيده على نطاق واسع، وفق البيان.

وأكدت أن "البيان المشبوه وما تبعه من تهديدات ودعايات كاذبة لا يمثل فقط اعتداءً صارخاً وخطيراً على حرية الرأي والتعبير والسلم المجتمعي، بل يمثل تواطؤاً مشبوهاً مع الاحتلال الإسرائيلي في حربه الهمجية على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والنضال والمقاومة، وسعيه لإخماد كل صوت فلسطيني حرّ".

وأشارت "المبادرة الوطنية" إلى أن ما سمّتهم "خفافيش الظلام" الذين أصدروا هذا البيان لم يكونوا ليتجرأوا على ذلك لولا حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية وأجواء التوتر الشديد وبيانات التحريض الخطيرة التي ظهرت ضد القادة الوطنيين، بمن فيهم الدكتور مصطفى البرغوثي.

وشددت على أن "هذه البيانات المشبوهة والموتورة لن تؤثر في الدور الوطني الكفاحي للدكتور مصطفى البرغوثي، بل ستزيده، كما ستزيد حركة المبادرة بقيادتها وأنصارها، إصراراً على مواصلة دورهم الوطني الكفاحي ونضالهم من أجل حماية الوحدة الوطنية وحرية الرأي والتعبير والشراكة الديمقراطية والسلم الأهلي. كما أكدت أنها لن تسمح لأي استفزازات مشبوهة بجرها إلى حلبة الصراعات الداخلية".

ودعت "المبادرة الوطنية" القوى الوطنية كافة ومؤسسات المجتمع المدني إلى "إدانة البيان المشبوه وكل الحملات التحريضية التي تعرض المجتمع الفلسطيني والسلم الأهلي للخطر، والتي لا تخدم إلا مصالح الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية، ويخطط لضم وتهويد الضفة الغربية والمسجد الأقصى".

ويأتي بيان حركة المبادرة الوطنية في أعقاب بيان جرى تداوله عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق ذلك خلال الأيام الماضية حملة تحريض ضد الدكتور مصطفى البرغوثي.