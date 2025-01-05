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"اشتباك من المسافة صفر".. القسام والسرايا تُعلنان تفاصيل عملية مشتركة ضد العدو ببيت لاهيا

05 يناير 2025 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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القسَّام تعلن الإيقاع ب (10) جنود "إسرائيليين" بعد اشتباك من المسافة صفر غرب بيت لاهيا
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 457  من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أبرز العمليات، أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الأحد، أنها أوقعت أفراد قوة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح غربي مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالاشتراك مع "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

وقالت "كتائب القسام"، في بلاغ عسكري عبر منصة "تليغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجــاهدونا تنفيذ عملية مشتركة مع مجــاهدي سرايا القدس، بعد أن قاموا بالاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود صهاينة بالأسلحة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق صواريخ باتجاه "إسرائيل" من شمالي قطاع غزة، الذي يتعرض لعملية عسكرية مستمرة منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعد الأعنف منذ بداية الحرب الحالية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، عن إصابة ثلاثة جنود "إسرائيليين" جراء تفجير عبوة ناسفة بدبابة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن 3 جنود "إسرائيليين" أصيبوا بجراح متوسطة، جراء انفجار عبوة ناسفة بدبابة بمخيم جباليا.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتِل 390 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ بداية العملية البرية داخل قطاع غزة.

وأشارت المعطيات "الإسرائيلية" إلى مقتل 40 ضابطًا وجنديًا خلال العملية الأخيرة التي شنها الاحتلال على جباليا.

 

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#غزة #القسام #طوفان الأقصى #حرب الإبادة #معارك شمال قطاع غزة

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