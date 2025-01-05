الاحتلال يحاصر قرية غربي رام الله بعد محاولة طعن مستوطنة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مستوطنة أصيبت، اليوم الأحد، بجراح في عملية طعن قرب مدخل قرية دير قديس غرب رام الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن عملية طعن وقعت في بلدة دير قديس قرب مستوطنة "موديعين عيليت" غرب رام الله، مشيرة إلى أن قوات جيش الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

يسرائيل هيوم: حــادثة الطـ ـ ـــ ــعن في دير قديس لم تسفر عن إصابات والجيش الإسرائيلي يحاصر القرية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6Q5FocMPu9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 5, 2025

في حين قالت شرطة الاحتلال في بيان، إنها تلقت بلاغا عن محاولة طعن إسرائيلي في دير قديس القريبة من مستوطنة موديعين عيليت، من دون وقوع أي إصابات، مشيرة إلى وصول قوات من شرطة وجيش الاحتلال إلى المكان وفرض حصار على القرية بحثا عن المشتبه به، مؤكدة أن التحقيق في ملابسات الحادثة لا يزال مستمراً.

في غضون ذلك، أفاد رئيس مجلس قروي دير قديس فارس ناصر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منطقة "المهلل" الواقعة بين قرية دير قديس وبلدة نعلين، غرب رام الله وسط الضفة الغربية، بعد وقوع محاولة طعن استهدفت مستوطنة إسرائيلية.

وأشار ناصر في تصريحات للعربي الجديد، إلى أن المستوطنة دخلت المنطقة لإجراء صيانة لمركبتها، حيث تعرضت لمحاولة طعن من قبل شخص تمكن من الفرار بعد ذلك.

ومساء الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب دير قديس غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت تقارير صحافية إصابة جندية بجراح طفيفة، فيما أُصيب سائق المركبة بجراح خطيرة.

ويأتي ذلك على وقع تصعيد واسع تشهده الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ تشن قوات الاحتلال اقتحامات يومية لمختلف المناطق الفلسطينية تتخللها مواجهات واشتباكات، وتدمير ممنهج للبنى التحتية. وتتزامن هذه الاقتحامات مع اعتداءات واسعة للمستوطنين في مختلف أنحاء الضفة كذلك، وخاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.

المصدر / فلسطين أون لاين