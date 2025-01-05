مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة جنوبي نابلس

أقام مستوطنون، اليوم الأحد، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس، شمال الضفة المحتلة.

وقال نائب رئيس مجلس قروي قريوت يوسف الحاج محمد: إن عددا من المستوطنين نصبوا خياما في منطقة “سيلون” جنوب القرية، في مسعى لبناء مستوطنة جديدة على أراضي القرية، حيث يبدؤون بنصب الخيام، ومن ثم “الكرافانات”، ثم يتوسعون في البناء شيئا فشيئا.

وأضاف، أن معظم الأراضي هناك مملوكة لعدد من المواطنين مغتربين خارج الوطن.

بدوره، حذر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية مراد اشتيوي من الاستيلاء على الأراضي في المنطقة ذاتها، واقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قريوت جنوب نابلس.

وأوضح، أن قرية قريوت تشهد اعتداءات كثيرة ومتكررة من المستوطنين، تتمثل بالهجوم على المواطنين، ومنعهم من قطف ثمار الزيتون، والاعتداء عليهم، وكان آخرها نصب الخيام في مخطط للاستيلاء على الأراضي فيها.

وطالب المواطنين أصحاب الأراضي بالتوجه إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالشكوى، لمتابعة ذلك قانونيا، وعدم الصمت تجاه محاولات الاستيلاء على أراضيهم.

وأضاف “بعد السابع من أكتوبر 2023 نشط المستوطنون بشكل كبير في التوسع شمال الضفة، بعد أن أخذوا الضوء الأخضر من حكومة الاحتلال، وبدأوا بإقامة بؤر استيطانية بشكل مدروس، بناءً على استراتيجية لتقسيم الضفة الغربية بعضها عن بعض، خصوصا في الشمال”.

وأشار إلى أن مخطط الاحتلال لزيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة إلى مليون بحلول عام 2050، مؤشر على أن حكومة الاحتلال ماضية في الضم التدريجي الصامت للأراضي، ويتضح ذلك فيما نلمسه مما يحصل على جغرافيا أراضي الضفة الغربية، من توسعات للشوارع، والاستيلاء على مقدرات المواطنين، وتوفير شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية للمستوطنات.

وحذر اشتيوي من استلام مجلس المستوطنات زمام الأمور في الاستيلاء على الأراضي.

المصدر / فلسطين أون لاين