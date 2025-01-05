تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأحد 5 يناير

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 5 يناير 2025، ارتفاعاً في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مشمساً إلى غائم جزئياً، وبارداً جدآ في ساعات المساء والليل والصباح الباكر، وخاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار بنسبة 10٪.

يوجد فرصة لسقوط أمطار بنسبة 10٪. درجات الحرارة: ارتفاع في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تصل 17° درجة.

ارتفاع في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تصل 17° درجة. الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

مشمسة إلى غائمة جزئياً. الأجواء ليلاً: باردة جداً.

باردة جداً. الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 11 كم/س.

خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 11 كم/س. البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 37٪.

المصدر / فلسطين أون لاين