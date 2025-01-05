الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشر على "تليغرام": "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي أليعازر، اعتُرض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، أول أمس الجمعة، إسقاط صاروخ وطائرة مسيّرة أطلقا من اليمن بعد دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

وتضامنا مع عزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -التي خلفت استشهاد وإصابة أكثر من 154 ألف فلسطيني- باشرت القوات المسلحة اليمنية التي تديرها جماعة أنصار الله (الحوثيون) منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شنّ هجمات على أهداف داخل إسرائيل.

وأدّت الهجمات إلى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولاً إلى قناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

كما تشن جماعة الحوثي بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين