لليوم الـ 457.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 457 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 93 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وقالت مصادر طبية، إنّ 66 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت 41 منهم شمالي القطاع.

وأعلنت وزارةُ الصحة، مساء أمس السبت، خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة تماما، وانقطاع الخدمات الطبية عن 75 ألف مواطن لا زالوا يتواجدون في شمال قطاع غزة.

وأفادت الصحة بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45,717 شهيد و 108,856 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع. في مدينة غزة وشمال القطاع، انتشلت طواقم الدفاع المدني 3 شهداء وعدد من الإصابات، جرّاء قصف الاحتلال منزلًا في محيط شارع الصحابة في حي الدرج بمدينة غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أطلقت صباح اليوم آليات الاحتلال العسكرية النار خلال تمركزها في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط ساحة الشوا بمدينة غزة. وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن تعامله مع عدد من الإصابات إثر قصف منزل لعائلة "الشوا" في منطقة التفاح شرقي المدينة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف مباني سكنية جنوبي وشمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال نسف منازل سكنية في محيط شارع 8 في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متواصل، الليلة، مناطق متفرقة من حيي الصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق قنابل إنارة.

ومجددًا، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، تفجيرات ضخمة وينسف عدداً من المباني السكنية في شمال قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية جنوب مدينة غزة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي غرب المخيم الجديد شمال النصيرات.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة، وأطلقت النار بشكل مكثف بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

في خان يونس، أعلن الدفاع المدني عن انتشال شهيد والتعامل مع عدد من الإصابات إثر قصف منزل لعائلة "الحلو" في محيط الهلال الأحمر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر، مساء أمس السبت، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الأمل بمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية بوصول عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي جراء غارة إسرائيلية على حي الأمل.

المصدر / فلسطين أون لاين