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إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار وحماس تدعو للمزيد من الضربات النوعية

04 يناير 2025 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
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أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم السبت، في عملية إطلاق نار بين محافظتي نابلس ورام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن مستوطنًا أصيب في عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة تابعة لبلدتي ترمسعيا والمغير شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن مقاومين فلسطينيون أطلقوا الرصاص تجاه مستوطنة "عادي عاد"، شمال شرقي مدينة رام الله؛ قبل أن ينسحبوا من المكان.

من جانبها باركت حركة حماس عملية إطلاق النار، مؤكدة أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا ومقدساتنا.

وقالت حماس في تصريح اليوم صحفي: "ستبقى ضربات الضفة الغربية متصاعدة توجع المحتل في كافة أماكن تواجده، ولن تهدأ روح الثورة المتقدة في شعبنا ومقاومته حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا".

ودعت حماس أبطال الضفة الغربية والقدس المحتلة وشبابها الثائر إلى المزيد من الضربات والعمليات النوعية، وإسناد المقاومة في قطاع غزة التي تسطّر منذ أكثر من عام أروع لوحات التضحية والبطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #إطلاق نار #مستوطنة عادي عاد

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