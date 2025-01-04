إصابة طفل فلسطيني خلال اقتحام جيش الاحتلال بلدة بيت أمر

أصيب طفل فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام عدة آليات عسكرية بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح مقتضب، إن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ لطفل (16 عامًا) في بيت أمر، شمالي الخليل.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه الطبية نقلت الطفل المصاب من بيت أمر-بعد تقديم الإسعافات الأولية له-إلى مشافي الخليل لاستكمال تلقي العلاج.

ومساء اليوم، دهمت عدة آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال بلدة بيت أمر، ما أد لاندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو ستة آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين