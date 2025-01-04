مستوطنون يحرقون غرفا زراعية بالمغيّر ويهاجمون أراض في عرب المليحات

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله،، وفي تجمع عرب الملحليات شمال غربي أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا أطراف قرية المغير من الجهة الغربية، وأحرقوا غرفا زراعية تعود لمواطنين من قرية أبو فلاح وبلدة ترمسعيا المجاورتين.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتشدت على المدخل الشرقي للقرية لتأمين الحماية للمستعمرين.

من جانب آخر، أقدم مستوطنون على رعي أغنامهم في أعلاف وممتلكات المواطنين في تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين اقتحموا برفقة قطيعين من الأغنام التجمع، وأفلتوها على رزم القش والأعلاف الخاصة بالبدو، ما أدى إلى إتلاف أعلاف المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم.

وبيت المصادر أن ذات المستوطنين داهموا مسكن المواطن محمد سليمان مليحات في التجمع.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أكد أن عام 2024 يمثل أسوأ عام لعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس منذ أن بدأ في تتبع مثل هذه الحوادث قبل ما يقرب من 20 عامًا.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه سجل حوالي 1400 حادث عنف من المستوطنين في عام 2024، وهو ما يعادل ما يقرب من أربع هجمات يوميًا. وشملت الحوادث اعتداءات جسدية وهجمات حرق متعمد ومداهمات على مجتمعات فلسطينية وتدمير أشجار الفاكهة.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو ستة آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.