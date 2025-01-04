كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز.. تحقق من اسمك

نشرت الهيئة العامة للبترول، مساء اليوم السبت، كشوفات جديدة بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، ضمن الدورة الخامسة والجديدة.

وتصدر كشوفات بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي عن الهيئة العامة للبترول بشكل شبه أسبوعي، حيث توفر قرابة 8 كيلو من الغاز لكل أسرة بشكلٍ شهري، حال دخول الغاز إلى القطاع.

وأوضح الهيئة أنه ستصدر كشف واحد بداية كل أسبوع لقرابة 70000 طلب وتتسلسل عملية التعبئة للكشف على دفعات ابتداء من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة من هذا الشهر.

ولكل موزع دور في التعبئة بيوم محدد من الأيام المذكورة، وذلك بحسب المعطيات الفنية. وعليه يقوم مراقب الهيئة باعتماد الكشف فى المحطة بعد التعبئة. وتبعاً لذلك يقوم النظام بإرسال رسالة نصية للمواطن تفيد بتعبئة الإسطوانة المدرجة في الكشف، وأن بإمكانه التوجه للموزع واستلامها.

وأكدت الهيئة مراراً عىلى أن تلك الإجراءات هي إطار العمل المعمول بها، وأنه لا يوجد إجراءات أخرى خارج خلاف ذلك.

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المصدر / فلسطين أون لاين