حماس تحذر من تسارع المخططات الاستيطانية في القدس

حذر القيادي في حركة حماس ماجد أبو قطيش، من خطورة الحرب الصامتة التي يشنها الاحتلال وأذرعه الاستيطانية على مدينة القدس المحتلة وأهلها.

وقال أبو قطيش في تصريحات اليوم السبت، إن ما أظهرته الاحصائيات لما تعرضت له القدس خلال العام الماضي، تؤكد أن المدينة تشهد حرباً مستعرة تستهدف الوجود الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس.

وشدد على أن ما يجري من عدوان إسرائيلي على القدس، لا يقل خطورته عن الحرب التي تستخدم فيها الطائرات والمدافع، مشيراً إلى تصاعد عمليات الهدم في المدينة إلى جانب سياسة التهجير والإبعاد والتهويد.

ودعا أبو قطيش إلى ضرورة استنهاض الهمم من كل أبنائ الشعب الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

وأكد أن حماية القدس والأقصى مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية، وواجبة على كل أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الخطرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وحمل عام 2024 عددا كبيراً من الأحداث والانتهاكات على مدينة القدس المحتلة وأهلها، شملت استشهاد عدد من المقدسيين وهدم منازلهم وانتهاكات واسعة من الجماعات الاستيطانية.

ورصد مركز معلومات وادي حلوة-القدس، في تقريره السنوي استشهاد 9 أطفال مقدسيين برصاص قوات الاحتلال خلال العام الماضي.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو ستة آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين