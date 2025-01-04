كتائب القسام تنشر رسالة جديدة لأسيرة إسرائيلية

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسامالجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، رسالة جديدة من أسيرة إسرائيلية محتجزة لديها في قطاع غزة.
وبثت "القسام" رسالة لأسيرة إسرائيلية تدعى ليري الباج (19 عاما)، ووجهت حديثها لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو: "أسألكم يا حكومة إسرائيل. حقا أريد أن أسألكم. هل تريدون قتلنا؟".
أقوى فيديو تنشره كتائب القسام لمجندة صهيونية أسيرة تقول فيه :— Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) January 4, 2025
أسألكم يا حكومة إسرائيل, حقاً أريد أن أسألكم, هل تريدون قتلنا؟ #الوقت_ينفد https://t.co/tiFiTXsRh6 pic.twitter.com/2uOv8Q8kiL
وأشارت الباج إلى أنها أسيرة في غزة منذ أكثر من 450 يوما، وهي في التاسعة عشر من عمرها، وكل حياتها لا تزال أمامها، مضيفة أن "حياتي توقفت، وكل العالم يحتفل، وفقط نحن نبدأ عام مظلم وعام من الوحدة (..)".
وتابع بقولها: "نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا (..)، حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعاناتنا".
المصدر / فلسطين أون لاين