كتائب القسام تنشر رسالة جديدة لأسيرة إسرائيلية

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسامالجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، رسالة جديدة من أسيرة إسرائيلية محتجزة لديها في قطاع غزة.



وبثت "القسام" رسالة لأسيرة إسرائيلية تدعى ليري الباج (19 عاما)، ووجهت حديثها لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو: "أسألكم يا حكومة إسرائيل. حقا أريد أن أسألكم. هل تريدون قتلنا؟".

أقوى فيديو تنشره كتائب القسام لمجندة صهيونية أسيرة تقول فيه :



أسألكم يا حكومة إسرائيل, حقاً أريد أن أسألكم, هل تريدون قتلنا؟ #الوقت_ينفد https://t.co/tiFiTXsRh6 pic.twitter.com/2uOv8Q8kiL — Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) January 4, 2025

المصدر / فلسطين أون لاين

وأشارت الباج إلى أنها أسيرة في غزة منذ أكثر من 450 يوما، وهي في التاسعة عشر من عمرها، وكل حياتها لا تزال أمامها، مضيفة أن "حياتي توقفت، وكل العالم يحتفل، وفقط نحن نبدأ عام مظلم وعام من الوحدة (..)".وتابع بقولها: "نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا (..)، حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعاناتنا".