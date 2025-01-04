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بالفيديو كتائب القسام تنشر رسالة جديدة لأسيرة إسرائيلية

04 يناير 2025 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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الأسيرة الإسرائيلية ليري الباج

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسامالجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، رسالة جديدة من أسيرة إسرائيلية محتجزة لديها في قطاع غزة.

وبثت "القسام" رسالة لأسيرة إسرائيلية تدعى ليري الباج (19 عاما)، ووجهت حديثها لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو: "أسألكم يا حكومة إسرائيل. حقا أريد أن أسألكم. هل تريدون قتلنا؟".



وأشارت الباج إلى أنها أسيرة في غزة منذ أكثر من 450 يوما، وهي في التاسعة عشر من عمرها، وكل حياتها لا تزال أمامها، مضيفة أن "حياتي توقفت، وكل العالم يحتفل، وفقط نحن نبدأ عام مظلم وعام من الوحدة (..)".

وتابع بقولها: "نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا (..)، حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعاناتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #الأسرى الإسرائيليين #طوفان الأقصى

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