534 شهيدا في الضفة الغربية بينهم 80 طفلاً خلال عام 2024

استشهد 534 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، خلال عام 2024، بينهم 80 طفلا.

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي” إلى أنه من بين الشهداء أيضا 21 امرأة و23 مسنا، وذلك جراء استمرار جرائم الاحتلال وتصاعدها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

في المقابل، شهد عام 2024 تصاعدا كبيرا في أعمال المقاومة النوعية والشعبية، وأسفرت عن مقتل 48 إسرائيليا وإصابة أكثر من 386 آخرين.

وذكر “معطي” أن أعمال المقاومة النوعية شملت 1143 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إلى جانب 31 عملية طعن أو محاولة طعن، و21 عملية دهس أو محاولة دهس.

وفي حدث نوعي زلزل “تل أبيب”، نفذت المقاومة في الضفة أولى العمليات الاستشهادية في معركة طوفان الأقصى، حينما نفذ الاستشهادي جعفر منى -من نابلس- عملية تفجير فدائية ضخمة في “تل أبيب” أسفرت عن إصابة مستوطن، لتعيد مشهد العمليات الاستشهادية في الانتفاضتين الأولى والثانية بتاريخ 18 آب/ أغسطس الماضي، وتبنت العملية كتائب القسام وسرايا القدس.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو ستة آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين