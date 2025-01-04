مستوطنون يقتلعون أشجاراً في بلدة بيتر غربي بيت لحم

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، أرضا زراعية في بلدة بتير غربي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المواطن عمر القبسي، بأن مستوطنين اقتحموا أرضه في منطقة "الخمار"، وقطعوا ستة أشجار زيتون، وشجرة تفاح، بعد أن تم تدمير جزء من الأسلاك التي يسيج أرضه.

وأشار القيسي إلى أن هذه المرة الثالثة التي يهاجم فيها مستوطنون أرضه ويقطعون أشجاره، وأقاموا عنوة بؤرة استيطانية مقابل أرضه.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أكد أن عام 2024 يمثل أسوأ عام لعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس منذ أن بدأ في تتبع مثل هذه الحوادث قبل ما يقرب من 20 عامًا.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه سجل حوالي 1400 حادث عنف من المستوطنين في عام 2024، وهو ما يعادل ما يقرب من أربع هجمات يوميًا. وشملت الحوادث اعتداءات جسدية وهجمات حرق متعمد ومداهمات على مجتمعات فلسطينية وتدمير أشجار الفاكهة.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو ستة آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين