مطار دمشق يستأنف الرحلات الدولية اعتباراً من الثلاثاء المقبل

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد الصليبي أن مطار دمشق الدولي سيستأنف استقبال الرحلات الجوية الدولية من المطار وإليه بدءاً من يوم الثلاثاء القادم 7 يناير/كانون الثاني 2025.

وقال الصليبي وفق ما نقلت "الوطن": "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

وتوقفت جميع الرحلات في مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي 2024، على خلفية العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقلعت أول طائرة مدنية في رحلة داخلية تجريبية، منذ توقف المطارات عن العمل، من مطار دمشق الدولي لتهبط بسلامة في مطار حلب الدولي.

من جانبه، عبّر سامر الخالدي (سوري مهجّر يقيم في إحدى دول الخليج) عن سعادته البالغة بالإعلان عن إعادة تشغيل الرحلات الدولية من مطاري دمشق وحلب وإليهما قائلاً: "هذا الخبر كان منتظراً بفارغ الصبر من قِبلنا نحن السوريين المقيمين في الخارج. عودة تشغيل المطارات الدولية في سورية تسهل بشكل كبير علينا وعلى عائلاتنا رحلة العودة إلى الوطن من دون الحاجة إلى المرور عبر مطارات دول الجوار، التي تزيد من تكلفة السفر وتضاعف عناء الرحلة".

وأضاف: "بعض الأصدقاء الذين وصلوا إلى سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع عانوا من أعباء إضافية مرتبطة بالتنقل الطويل داخل دول الجوار للوصول إلى سورية، سواء من حيث الوقت أو المال. وجود رحلات مباشرة إلى دمشق أو حلب يمثل نقلة نوعية وراحة كبيرة لنا ولعائلاتنا، خاصة في المناسبات والأعياد التي نرغب فيها بالعودة لرؤية أحبائنا".

وأشار الخالدي إلى أن "هذا الإعلان يمنحنا شعوراً بالأمل ويؤكد أن سورية بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً، ونتمنى أن تستمر الجهود في تطوير المطارات وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت، في 30 ديسمبر/كانون الأول الفائت 2024، عن وصول طائرة مساعدات إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إنسانية تتضمن سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، بالإضافة إلى مساعدات فنية للمساهمة في إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، بما يضمن انسياب المساعدات إلى سورية.

واستقبل مطار دمشق الدولي، خلال الأيام الماضية، عدة طائرات تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت ضمن جسور جوية أعلنت عنها تلك الدول بهدف تقديم المساعدة إلى الشعب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.

المصدر / فلسطين أون لاين