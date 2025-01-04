"الصحة العالمية": 7% من سكان غزة استشهدوا أو أصيبوا منذ أكتوبر 2023

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، أن نحو 7% من سكان قطاع غزة قد استشهدوا أو أصيبوا بجروح جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أشار بيبركورن إلى أن أكثر من 100 ألف فلسطيني قد أصيبوا، بينهم 25% يعانون من إصابات دائمة تحتاج إلى إعادة تأهيل طبي طويل الأمد.

وأضاف بيبركورن أن أكثر من 12 ألف فلسطيني في غزة بحاجة ماسة لنقلهم خارج القطاع لتلقي العلاج، بمن فيهم أطفال، لافتاً إلى أن وتيرة الإجلاء لا تزال بطيئة للغاية، حيث لا تمنح (إسرائيل) سوى عدد محدود من التصاريح، مما يعني أن عملية الإجلاء قد تستغرق من خمس إلى عشر سنوات إذا استمرت على هذا النحو.

40% مساعدات

كما أعلن بيبركورن أن الاحتلال رفض غالبية طلبات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بنقل المرضى وإدخال المساعدات الطبية والإمدادات إلى المستشفيات، حيث سمحت فقط بدخول 40% من هذه المساعدات.

من جانبه، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن الكارثة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة مستمرة في ظل صمت دولي. وقال تورك إن (إسرائيل) تواصل حربها التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريدهم، إلى جانب تدمير واسع النطاق للبنية التحتية.

وأشار تورك إلى أن التقرير الأممي وثق هجمات الاحتلال منهجية على المستشفيات الفلسطينية باستخدام الغارات الجوية، تليها اقتحامات برية، حيث يتم احتجاز المرضى والعاملين الطبيين، مشدداً على ضرورة احترام المرافق الطبية من قبل جميع أطراف النزاع.

عدوان متواصل

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين